欧州中央銀行の本部＝ドイツ・フランクフルト【ブリュッセル共同】欧州中央銀行（ECB）は18日の理事会で、政策金利として重視する中銀預金金利を2.0％に維持すると決めた。ユーロ圏の物価安定を踏まえた。金利据え置きは4会合連続。ECBは2％のインフレ目標を掲げる。ユーロ圏の11月の物価上昇率（改定値）は前年同月比2.1％だった。最近は2％前後で推移しており、市場では当面、ECBが金利を維持するとの見方が広がっている。