【フランクフルト＝秋山洋成】欧州中央銀行は１８日、定例理事会を開き、政策金利を４会合連続で据え置いた。物価上昇率は目標の２％近辺で推移しており、利下げ局面は事実上終えたとの見方が広がっている。民間銀行がＥＣＢにお金を預ける際に適用する「中銀預入金利」は現行の２・０％を維持した。ＥＣＢは１８日、「物価上昇率は中期的には２％で安定するとの見通しを再確認した」との声明を出した。ＥＣＢは２０２４年