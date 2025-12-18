ROF-MAOが、ライブ映像作品『ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless』を2026年3月4日にリリースする。 （関連：Q-MHz、syudou、前山田健一、川谷絵音、綾小路翔……歴代楽曲提供陣に見るROF-MAOの類稀なるエンタメ性） 『ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless』は、2025年7月20日にKアリーナ横浜にて開催されたROF-MAOにとって2度目のワンマンライブ。2024年、大阪城ホールにて開催した初のワンマンライブから1年が経ち、