8人組グループ・timeleszの寺西拓人さん（30）が17日、初主演した映画『天文館探偵物語』の公開御礼舞台挨拶に登壇。普段とは違うめがね姿を披露し、会場を盛り上げました。本作では、バーで働きながら探偵業も営む主人公・宇佐美蓮を演じた寺西さん。探偵にちなみ『解決できた謎』を聞かれた寺西さんは「解決できてない謎でいいですか。原の話なんですけど」と映画にも友情出演している同じtimeleszの原嘉孝さん（30）のエピソー