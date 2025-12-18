「グランプリ・ＳＧ」（１８日、住之江）前検から３日間の準備期間を経て賞金ランク上位６人が登場。トライアル１ｓｔから勝ち上がった６人とともにトライアル２ｎｄが開幕した。１回戦１１Ｒは賞金ランク２位の池田浩二（愛知）がイン速攻で勝利。白星発進でファンの人気に応えたが、「伸びで分が悪かった」と表情は明るくなかった。１２Ｒも賞金ランク１位の茅原悠紀（岡山）がインから力強く押し切ったが、「１００点っ