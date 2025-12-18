「グランプリ・ＳＧ」（１８日、住之江）峰竜太（４０）＝佐賀・９５期・Ａ１＝は、トライアル２ｎｄ１回戦（１２Ｒ）は、５コースから４着。それでも悲観する様子はなく前を向く。それは仕上がりにはしっかりと正解を出したからだ。「明らかにターンとか進む感じとか道中とか見違える感じになっている。連日の整備、ペラが全部当たっている」と、臨戦態勢は整っている。枠番抽選の結果、１回戦と同じく黄色のカポックでの勝