スノーボード女子パラレル大回転の3位決定戦で滑走する三木つばき＝カレッツァ（共同）【カレッツァ（イタリア）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は18日、イタリアのカレッツァでパラレル大回転が行われ、女子で昨季のW杯総合優勝の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が3位に入った。決勝トーナメントの準決勝で敗れたが、3位決定戦を制した。ザビーネ・パイアー（オーストリア）が優勝。男子の斯波正樹（TAKAMIYA）