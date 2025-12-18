WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（70）が自身のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。激闘を制したWBA世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）の勝因を分析した。5階級制覇のレジェンドで暫定王者のノニト・ドネア（フィリピン）に僅差判定勝利。4ラウンドには右アッパーでダウン寸前まで追い込まれながら中盤以降に盛り返した。具志堅氏の採点でも6ラウンド以降は堤にポイントを振り分けた