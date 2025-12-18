「グランプリ・ＳＧ」（１８日、住之江）勢いは十分だ。トライアル１ｓｔを首位で通過した関浩哉（３１）＝群馬・１１５期・Ａ１＝は２ｎｄ１回戦１１Ｒで４コースから差して２着。「バランスが取れている。レースでは回り過ぎの症状が出ていた。その辺りを修正しながらベースはこれで行く」と今後の調整の方向性を見据えていた。グランプリ初出場だった昨年は優出４着。近況は１１月徳山周年、１２月下関周年でＧ１連続Ｖと