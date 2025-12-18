中島健人（31）が18日、東京・銀座で行われた「コーチ銀座」オープニングイベントに来場し、お気に入りの冬ファッションを披露した。ポイントはスエードのライトブラウンのジャケットとし、「インナーに黒のタートルネックとレザーパンツを組み合わせて、シックに決めつつも、ライトブラウンがカジュアルでもあり、素晴らしいバランスで唯一無二の自分らしさをしっかり表現できるコーディネートだと思います」。自分らしさを表現