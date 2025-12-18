BabyKingdomが21stニューシングル「ハピネのかくれんぼ」 を2026年3月4日にリリースすることを発表した。表題曲の「ハピネのかくれんぼ」は、“日常の中に潜む幸せ＝happinessを自分自身の目で見つけ出していこう”をテーマに「フォレストファンタジー」の世界観を軽快な行進リズムと陽気で祝祭感のあるバンドサウンドにケルト風スパイスを効かせ表現。咲吾（Vo）は《森の奥のもしも》と語りながらも、人生のほろ苦さ、ファンへの