メ～テレ（名古屋テレビ） トヨタグループの労働組合でつくる全トヨタ労連は18日、2026年の春闘の統一要求で、「前年を上回る賃上げ」を求める文言を盛り込まない方針を明らかにしました。 全トヨタ労連は18日、代表者会議を開き2026年の春闘の方針案をまとめました。 ベースアップに当たる賃金の「改善分」については、6年連続で要求の目安となる具体的な金額を示さず、各組合に判断を委ねる方針です。