モデルでタレントのアンミカ（53）が18日放送のフジテレビ系「この世界は1ダフル」（木曜後9・00）にVTR出演。バラエティー番組で飛び出した名言はパリで受けたアドバイスがもとになっていることを明かした。「2025年大活躍しまくった！有名人のヒミツSP」と題し、芸能人や有名人のさまざまな秘密を紹介。今年はバラエティーだけでなくドラマでも活躍したアンミカについて「あの名言は元々パリで受けたアドバイス」だったこと