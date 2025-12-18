12·î19Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë°½Ìî¹ä¼ç±é±Ç²è¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡Ù¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§°½Ìî¹ä¡ßÅÄÃæÎïÆà¤¬Ä©¤ó¤À¡È°¦¤ÈÀ­¡É¹Ó°æÀ²É§¤ÎµÓËÜ¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢³ê·Î¤Ç¡¢À¿¼Â¡× ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥ô¥¡¥¤¥Ö¥ìー¥¿¡Ù¡Ø¶¦¶ô¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥­¥Í¥Þ½ÜÊóµÓËÜ¾Þ¤Ë5ÅÙµ±¤­¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ø²Ð¸ý¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡Ø²ÖÉå¤·¡Ù¤Ê¤É´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¹Ó°æÀ²É§¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÇ°´ê¤À¤Ã¤¿µÈ¹Ô½ßÇ·²ð¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£²áµî¤ÎÎ¥º§·Ð¸³¤«¤é½÷¤ò°¦¤¹¤ë¤³