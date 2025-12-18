バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、今シーズンの目標について言及した。17日、ドイツメディア『スカイ』が同選手のコメントを伝えている。現在32歳のケインは、2023年夏にトッテナム・ホットスパーからバイエルンに完全移籍で加入。初年度は無冠に終わったものの、自身はブンデスリーガで得点王を獲得。そして昨シーズンはブンデスリーガ制覇を成し遂げ、キャリア初となる念願のタイトルを掲げた。そ