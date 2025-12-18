高松北警察署 18日午後6時15分ごろ、高松市鶴市町の市道交差点で警察車両（捜査用車両）と軽自動車が出合い頭に衝突しました。軽自動車には高松市の30代から50代の女性3人が乗っていて、警察車両には高松南警察署の20代の署員2人が乗っていたということです。全員のけがの程度はまだ分かっていません。