巨人から戦力外通告を受け、現役を引退した今村信貴投手が巨人の高梨雄平投手と１８日、都内でトークイベント「梅梨信祭」〜ノブありがとう〜を開催。ＭＣの日本テレビアナウンサー・梅沢廉アナウンサーを含め、３人でステージに上がった。集まったファンへ、改めて自らの言葉で現役引退を報告した左腕は「ファンの皆さんの前で（引退を）話すのが初めてだったので改めて実感が湧いた感じがします」と語り、「すごい愛されてい