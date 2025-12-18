締めつけ感のない着心地と、素肌にすっとなじむやさしさ。そのどちらも叶えたい大人の女性に向けて、新しいインナーが登場しました。山形の老舗紡績メーカー・佐藤繊維が立ち上げたブランド「NWQL(ヌークル)」は、長年培ってきたウール技術を日常着へと昇華。第一弾として発売されるウールニットブラは、肌と心に寄り添う存在を目指して生まれました。毎日身につけるものだからこそ、素材とも