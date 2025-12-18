¼óÁê´±Å¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë´±Å¡¶Ú¤Ï18Æü¡¢¡Ö»ä¤Ï³Ë¤ò»ý¤Ä¤Ù¤­¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´±Å¡¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜ¤Î³ËÊ¼´ïÊÝÍ­¤¬É¬Í×¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£È¯¸À¤Ï¥ª¥Õ¥ì¥³¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿µ­¼ÔÃÄ¤ÎÈó¸ø¼°¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë½Ð¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£³ËÊÝÍ­È¯¸À¤Ï¡¢Í£°ì¤ÎÀïÁèÈïÇú¹ñ¤È¤·¤Æ¡Ö³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤òÃø¤·¤¯°ïÃ¦¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÈ¿È¯¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£