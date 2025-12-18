日本銀行は１８日、金融政策決定会合を開いた。世界経済の情勢などを議論したとみられる。決定会合２日目の１９日、政策金利である短期金利の誘導目標を０・５％程度から０・７５％程度に引き上げる公算が大きい。市場では、来年の政策金利の動向に関心が移っている。１９日に利上げが決まれば、政策金利は当時の公定歩合が１・０％だった１９９５年以来、約３０年ぶりの高水準となる。東短リサーチによると、市場参加者の取