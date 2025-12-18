12月18日（木）放送「ナゼそこ？+ ミシュラン掲載！秘境ラーメン店…85歳店主を手伝いまくる㊙常連客」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】古民家で謎の共同生活を送る2組の家族…そこには涙なしでは語れない波瀾万丈の人生ドラマが！奈良県の山奥に連日行列ができる秘境ラーメン店が。85歳の長田さんはなんと一人で店を切り盛り。しかも修行経験ゼロなのに…独学でミシュランガイドに掲載される究