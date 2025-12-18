新潟県内のレギュラーガソリンの平均販売価格が約4年2カ月ぶりに150円台となりました。資源エネルギー庁が発表した県内のレギュラーガソリンの平均価格は前の週に比べ4．4円値下がりし、158．3円でした。これで6週連続の値下がりで160円を下回るのは2021年10月以来、約4年2カ月ぶりです。これはガソリン税の暫定税率の年内廃止に向けて、政府が先週・石油元売りへの補助金を暫定税率と同じ25円10銭まで引き上げ