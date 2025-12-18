餃子で有名な「大阪王将」が、なんとドーナツを17日から販売開始しました。その名も『ぎょーナツ』です。【画像を見る】餃子の皮を使った「ぎょーナツ」味は5種類！あの中華料理も大阪王将がドーナツ業界に進出新食感の“生ドーナツ”で行列が絶えない「I’m donut?」や、アメリカの人気ドーナツ店「ランディーズドーナツ」が2025年5月に日本に上陸したりと、ドーナツブームが続いています。そんな中、餃子で有名な「大阪王将