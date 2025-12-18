元巨人で日本球界のレジェンド桑田真澄さんがオイシックス新潟アルビレックスBCのチーフベースボールオフィサー（CBO）に就任します。桑田さんは監督やコーチ、球団のフロントへの助言を行うということです。 【桑田真澄さん】「皆さん、こんにちは。桑田真澄です」12月18日東京ドーム近くのホテルで会見を開いた元巨人の桑田真澄さん。発表されたのは、オイシックスのチーフベー