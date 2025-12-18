年末こそ「買い取り」でお得に！【画像で見る】金と銀の店頭小売価格の推移1年でいくら上がった？10万円の金貨が驚きの値段に…東京・銀座にある買取専門店にやってきた男性。持ち込んだのは1枚の金貨です。表面には鳩、裏面には菊の模様が。実はこれ…買取大吉 査定員岸田陸空さん「昭和天皇が60周年在位された記念に出た、10万円の金貨です」40年ほど前に発行された記念硬貨で、亡くなった母から受け継いだものだそう。