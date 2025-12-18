『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』が18日に発表され、TOP10にクリスマスソングが6作ランクインしました。TOP10にランクインしたのは、BoAさんの『メリクリ』（3位）、桑田佳祐さんの『白い恋人達』（4位）、山下達郎さんの『クリスマス・イブ』（5位）、ボビー・ヘルムズさんの『Jingle Bell Rock』（6位）、ワム!の『Last Christmas』（7位）、AIさんの『ハピネス』（10位）の6作です。クリスマスシーズンに突入し