伊藤忠商事と伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）は12月18日、英WPP傘下のデジタルエージェンシーであるAKQAの日本国内事業を統合すると発表した。生成AI時代における顧客体験（CX）価値向上を目的に、CXコンサルティング体制を強化するという。○2026年1月をメドに新体制が発足今回の統合では、2026年1月をめどに、伊藤忠商事およびCTCが出資するAKQA UKA株式会社と、AKQAの日本法人であるAKQA合同会社の事業を統合し、新体制を