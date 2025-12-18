ポンド買い広がる、英中銀は慎重な利下げ姿勢示す＝ロンドン為替 英中銀は市場予想通り政策金利を２５ｂｐ引き下げて３．７５％とした。票割れは５対４となり、一部にみられた６対３までの利下げ票とはならなかった。声明では「今後の追加緩和は、きわどい判断になるだろう」「金利は緩やかな低下の道筋をたどる公算が大きい」としており、慎重な利下げ姿勢が示された。 一連の内容を受けてポンド買い反応が強まっている