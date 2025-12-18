ベイリー英中銀総裁 ディスインフレは定着しつつあり、インフレ上振れリスクは後退 失業・潜在失業・就業から失業へのフローが増え、スラック蓄積を確認 ただし労働市場の急激悪化の決定的証拠はまだなく、慎重姿勢は維持 インフレ期待の低下は不十分で、先行き賃金指標はなお強い点を懸念 追加利下げ余地はあるが、中立接近で経路を事前に細かくは決められない