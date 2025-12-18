本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 12/18 EUR/USD 1.1600（4.0億ユーロ） 1.1615（5.33億ユーロ） 1.1655（8.0億ユーロ） 1.1700（14億ユーロ） 1.1735（9.77億ユーロ） 1.1750（3.08億ユーロ） 1.1760（6.08億ユーロ） 1.1800（26億ユーロ） USD/JPY 153.50（11億ドル） 154.00（5.17億ドル） 155.00（3.3億ドル） 156.00（32億ドル） 156.