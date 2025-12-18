署名式で握手する高市首相（右）とカザフスタンのトカエフ大統領＝18日午後、首相官邸高市早苗首相は18日、中央アジアのカザフスタンのトカエフ大統領と官邸で会談し、同国が有する石油、天然ガスなどのエネルギーや、鉱物資源を巡る連携を強化する方針で一致した。両首脳は、戦略的パートナーシップの深化に向けた共同声明に署名した。首相は「カザフスタンは、自由で開かれた国際秩序を強化するための戦略的なパートナーだ。