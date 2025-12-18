見知らぬ土地への引越しとワンオペ地獄夫の希望で、妻の優奈は実家から遠い見知らぬ土地へ。出産後、夫は新しい仕事で激務になり、家には寝に帰るだけの生活。優奈は孤独なワンオペ育児に追い詰められ、「仕事なんだから仕方ない」と歩み寄らない夫に不満が募ります。妻が体調崩しても「仕事だから仕方ないだろ」という夫「救急車呼べばぁ？」と言って様子すら見にこないなんて…子どもの入園式も仕事でキャンセル?!さらに妻が仕事