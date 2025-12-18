昔はずっと一緒にいた"幼馴染み"の優一と澄。 成長するにつれその距離は離れていったが、 ふとしたきっかけでまた言葉を交わすようになり……。『おさななななじみ』を最初から読む疎遠になった幼馴染みがふとしたことから再接近…！『おさななななじみ』週刊ヤングジャンプ(集英社)で連載中の漫画『おさななななじみ』(著：雪森寧々)。親しい幼馴染から単なるクラスメイトになっていた高校生の優一と澄に焦点を当て、変わったもの