洗う時間そのものがご褒美に変わる。KANEBOの洗顔KANEBO「コンフォートストレッチィウォッシュ?」初めて使ったとき、洗顔の概念が変わりました。「優しく落とす」ではなく、「うるおいを与える」ことに着目した洗顔。手のひらに吸い付くような濃密な泡が肌を包み込み、洗い流したあとはふっくらと整ったような感覚になります。ずっとドクターズコスメの洗顔を愛用していましたが、この洗顔に出会ってから迷わずメインを切り替