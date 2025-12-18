自民党本部で開かれた緊急集会であいさつする田村元厚労相（中央）＝18日午後、東京・永田町政府は18日、2026年度診療報酬改定で、人件費などに相当する「本体」部分の引き上げ幅を、2％を上回る水準にする方向で調整に入った。厚生労働省は物価高などで経営が悪化している医療機関を支援するため3％台を求めており、財務省とは隔たりがある。19日にも高市早苗首相が判断する見通し。田村憲久元厚労相ら自民党の有志議員は18日