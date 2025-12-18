いわゆる「年収の壁」をめぐり、高市首相と国民民主党の玉木代表が会談し、所得税の課される最低ラインを178万円に引き上げるとともに、年収665万円までの人を対象に基礎控除の上乗せを行うことで合意しました。自民党総裁の高市首相と国民民主党の玉木代表の党首会談は、18日午後5時から行われ、合意文書が交わされました。この中で、所得税が課税される最低ラインは、現在の160万円から178万円まで引き上げることとしています。