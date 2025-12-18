元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が、今話題の万博ロケのオフショットを公開した。１８日にインスタグラムで「３人でただただ楽しい万博ロケでした笑＃名探偵津田＃水曜日のダウンタウン」とつづって、お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏、「ライス」の関町知弘との３ショットをアップした。この投稿には「タイムマシン良かった」「なぎちゃんは知ってたの」「伏線とは」「このロケ放送して欲しい」「なぜこんなに可愛い