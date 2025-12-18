安倍元首相を銃撃して殺害した罪などに問われた山上徹也被告に対し、検察は無期懲役を求刑しました。山上徹也被告は、3年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。18日の裁判では、安倍氏の妻・昭恵さんの意見陳述が代読され、「私にとってはかけがえのない家族で喪失感が一生消えることはない」「（自分のしたことを）正面から受け止め、きちんと罪を償うよう求めま