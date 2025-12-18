前巨人3軍監督の駒田徳広氏（63）が、元巨人ヘッドコーチ・岡崎郁氏（64）のYouTube「アスリートアカデミア」に出演。若返りが急務の巨人打線で口火を切りそうな成長株の名前を明かした。長野久義が引退、坂本勇人も38歳シーズンを迎える巨人打線で期待の若手は？駒田氏は「打線だと中山って選手が口火を切ってよくなることによって、我々の若い頃のようにどんどん次の選手が出てくるいい相乗効果が出来ると面白いチームにな