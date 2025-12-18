【ロンドン＝市川大輔】英イングランド銀行（中央銀行）は１８日、政策金利を０・２５％引き下げ、年３・７５％にすると発表した。利下げは８月以来、３会合ぶり。物価上昇（インフレ）が収まりつつあることから、鈍化する経済成長を支える。同銀は声明で「政策金利は緩やかな低下傾向を続ける可能性が高いが、さらなる緩和の判断はより慎重になるだろう」と表明した。１１月の消費者物価指数は前年同月比３・２％増に低下した