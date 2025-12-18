２２年ぶりに実写日本映画の興収記録を更新し、第５０回報知映画賞で作品賞、監督賞、主演男優賞などを受賞した「国宝」（李相日監督）が大みそかに東京・歌舞伎座で上映会を開催することが１８日、公式Ｘで発表された。歌舞伎を題材にした吉田修一氏の同名小説を映画化。任侠（きょう）の家に生まれた立花喜久雄（吉沢亮）は上方歌舞伎の大物俳優・花井半二郎（渡辺謙）に引き取られ、部屋子となる。血筋が重視される歌舞伎の