間宮祥太朗、新木優子主演の日本テレビドラマ「良いこと悪いこと」は１３日に第９話が放送され、一連事件の実行犯が刑事宇都見啓（木村昴）だったことが明らかになった。次回が最終回。高木将（＝キング、間宮祥太朗）らに鷹里小５年時にいじめのターゲットにされた瀬戸紫苑（＝ドの子、大後寿々花）が、１年前に偶然キングに再会して小学校時代の悪夢がフラッシュバックし、亡くなっていた。事件は婚約者だった宇都見の復讐だ