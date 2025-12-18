来季からサッカーＪ２藤枝の指揮を執る槙野智章新監督（３８）が１８日、妻の誕生日を祝福した。インスタグラムで「誕生日おめでとう槙野家のムードメーカー高梨臨」と１２月１７日に３７歳の誕生日を迎えた妻で女優の高梨臨を祝福。「槙野家の元気印。まだ見ぬ景色へ…ＨｅｒｅＷｅＧｏ！！！！！！！」とつづって、夫婦ショットなどをアップした。この投稿には「なんて綺麗な」「ほんと美しい」「メッセージが槙野さ