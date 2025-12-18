マーチングを披露する京都橘高の生徒ら＝18日、台北市（共同）【台北共同】京都橘高（京都市）と東京農業大学第二高（群馬県高崎市）の吹奏楽部が18日夜、台北市中心部でマーチングを披露した。両校とも台湾の双十節（建国記念日）祝賀式典で演奏したことがあり、台湾と日本の文化交流をさらに進める。若者が多い西門町と呼ばれる繁華街を行進。沿道に多くの人が詰めかけ、「頑張って」と日本語で声をかける人もいた。スマート