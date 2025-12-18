俳優のムロツヨシがコスプレショットを公開し、ファンは驚きの声を上げた。１８日にインスタグラムで「＃わたしの喜劇史２０２１．１２．２映画＃新解釈幕末伝は明日、１２月１９日公開す」とつづって、人気アニメ「鬼滅の刃」に登場するキャラクター「猗窩座」になり切った姿をアップした。この投稿には「まさかの」「お前もムロにならないか？」「笑いが込み上げる」「何故か優しそう」「襲われてもいい」などの声が寄せ