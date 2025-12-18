「水陸両用戦機雷戦群（仮称）」に配属予定の海上自衛隊の新しい掃海艦「けらま」＝１８日、横浜市鶴見区海中や海底の機雷を取り除く任務に当たる海上自衛隊の新型掃海艦の命名・進水式が１８日、横浜市鶴見区のジャパンマリンユナイテッド横浜事業所鶴見工場で開かれた。艦名は「けらま」で、就役は２０２６年度を予定している。