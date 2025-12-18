2025年12月23日（火）、ブラックサンダーシリーズから新作「ブラックサンダーひとくちサイズ たっぷりナッツ」と「ブラックサンダーひとくちサイズ たっぷりフルーツ」が数量限定で全国のセブン‐イレブンに登場！ナッツとフルーツの贅沢な素材感を存分に味わえる、ザクザク食感が特徴のこの新作は、ひとくちサイズで食べやすく、満足感もたっぷり。どちらを選ぶか迷ってしまうほど、素材の魅