SG「グランプリシリーズ」と並行開催のボートレース住之江SG「第40回グランプリ」は3日目を終えた。残り物に福があった。グランプリ2nd2日目の枠番抽選。最後にくじを引いた佐藤翼（37＝埼玉）が1号艇をゲットした。1回戦では大敗を喫したが、6コースが遠かっただけで敗因は明確。「いろいろと調整をしてバタバタでしたけど、その調整のおかげで行き足が良くなった」と収穫はあり。着順以上の気配を示している。グランプリ