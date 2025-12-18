X JAPANのYOSHIKIさんが18日、『YOSHIKI CLASSICAL 2026』の発表会見に出席。首のリハビリについて明かしました。2024年10月、3度目となる首の手術を受けたことを報告していたYOSHIKIさん。2025年をひと言で表すと「やはりリハビリですかね」とコメントしました。続けて「いろんな国を飛び回っていたんでリハビリっぽく見えないと思うんですけど、フィジカルセラピストっていう方にほぼ毎日来ていただいて、ジムに行ったりしながら