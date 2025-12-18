大学選手権初優勝を狙う京産大（関西リーグ２位）が１８日、関東リーグ戦１位の東海大との準々決勝（２０日・ヤンマースタジアム）に向け、京都市内の同校グラウンドで公開練習を行った。３回戦の慶大戦で初めてスタメンに抜てきされた右プロップ佐名木風雅（２年）＝関大北陽＝は「３番が押さないと京産大のスクラムは勝てない。重要なポジションだと思っている」と京産大ＦＷのエースナンバーを背負い、かぶとの緒を締め直した